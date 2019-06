Mortale a Ravenna: scontro frontale tra auto e moto

Violentissimo scontro circa alle 11.30 di questa mattina sull'Adriatica, all'inizio della variante di Savio. Coinvolte una moto con a bordo due persone e un'auto. I due motociclisti, un uomo e una donna, erano a bordo di una Honda quando si sono scontrati frontalmente con una Renault in una semi-curva. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in condizioni disperate al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto con il medico a bordo. Ferite lievi, invece, per gli occupanti dell'auto, trasportati all'ospedale di Ravenna.