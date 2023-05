INCIDENTE STRADALE Mortale a Savignano: perde la vita un 57enne in moto È il secondo motociclista a perdere la vita nel giro di 24 ore nel cesenate

Due motociclisti morti nel giro di 24 ore nel Cesenate. Dopo il 52enne residente ad Arezzo morto sabato mattina sulla statale Adriatica nei pressi di Cesenatico, è stata la volta, la scorsa notte, di un 57enne residente a Savignano sul Rubicone. L'uomo attorno alle 23,30, stava procedendo, in sella a una moto di grossa cilindrata, da Savignano in direzione di Gatteo, quando, per cause ancora da chiarire, è finito a terra morendo sul colpo. Coinvolto nell'incidente anche il conducente di una vettura, finita fuori strada.

Resta da chiarire se la vettura sia stata parte attiva nel tragico schianto o se il conducente abbia cercato di evitare l'improvviso ostacolo. Sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge e stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

