Mortale di Misano: ancora grave la 19enne. Indagata l'automobilista

Una comunità in lutto quella di Saludecio, che piange la morte di Nicolas Bartolini e prega perchè la fidanzata 19enne esca dall'ospedale. I due erano di ritorno dalla spiaggia con la moto nella serata di domenica, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia, hanno impattato contro una Dacia Sandero guidata da una donna di mezza età. Nicolas è praticamente morto sul colpo, mentre la fidanzata è stata sbalzata sull’asfalto a una cinquantina di metri: trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena, ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia Stradale, ma stando ai primi accertamenti sembra che la moto viaggiasse a velocità sostenuta. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla Procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo, come atto dovuto, per omicidio stradale. La donna alla guida della Dacia, risultata negativa all’alcoltest, è indagata. Durante la svolta a sinistra non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto fatale.