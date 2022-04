RIMINI Mortale in A14: deceduto 50enne di Santarcangelo

Incidente mortale questa mattina sulla A14. A perdere la vita un 50enne di Santarcangelo di Romagna. L'uomo, poco dopo le 9, ha perso il controllo dell'auto, una Jeep Renegade con annesso il rimorchio che ospitava un cavallo: subito dopo la Galleria di Scacciano ha bruscamente accostato in corsia di emergenza e la ruota anteriore destra è andata a colpire un cordolo spaccando il semiasse della vettura. Secondo le prime ricostruzioni pare che il 50enne sia stato colto da malore: subito dopo l'impatto è infatti riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza, automedica, ed elicottero, ma vani sono stati i tentativi di rianimarlo. L’uomo è deceduto poco dopo a due passi da dove è avvenuto l’incidente. Sul luogo è intervenuta per gli accertamenti del caso anche la Polizia autostradale. Non si sono registrati articolari criticità alla viabilità.

