Mortale in A14: motociclista perde la vita in un incidente

Incidente mortale questa mattina intorno alle 11:30 in A14. Una moto BMW ha tamponato una Kia che procedeva in terza corsia, entrambi in direzione Bologna. Non sono ancora chiare le cause dell'impatto. A bordo della moto due persone. Morto l'uomo alla guida dopo che i sanitari accorsi sul posto hanno cercato di rianimarlo.

In gravissime condizioni la donna, anche lei sbalzata al suolo e in arresto cardiaco. In questo caso però i sanitari sono riusciti a rianimarla e stabilizzarla per trasportarla in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.







