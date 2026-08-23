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Mortale in A14: motociclista perde la vita in un incidente

La moto si è scontrata contro un auto. Fatale l'impatto per il centauro, in grave condizioni la passeggera trasportata al Bufalini.

di Giacomo Barducci
23 ago 2026

Incidente mortale questa mattina intorno alle 11:30 in A14. Una moto BMW ha tamponato una Kia che procedeva in terza corsia, entrambi in direzione Bologna. Non sono ancora chiare le cause dell'impatto. A bordo della moto due persone. Morto l'uomo alla guida dopo che i sanitari accorsi sul posto hanno cercato di rianimarlo.

In gravissime condizioni la donna, anche lei sbalzata al suolo e in arresto cardiaco. In questo caso però i sanitari sono riusciti a rianimarla e stabilizzarla per trasportarla in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.




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