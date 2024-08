Mortale Misano: ancora in pericolo di vita la 19enne sbalzata sull'asfalto

Mortale Misano: ancora in pericolo di vita la 19enne sbalzata sull'asfalto.

Incidente avvenuto sulla statale adriatica a Misano, in cui ha perso la vita in sella alla sua moto Nicolas Bartolini - 26enne di Saludecio -: la fidanzata di 19 anni, sbalzata sull’asfalto a una cinquantina di metri e trasportata d'urgenza al Bufalini di Cesena si trova ancora in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Purtroppo è ancora in pericolo di vita. Ha già subito un intervento di neurochirurgia e uno di ortopedia. La prossima settimana potrebbe essere sottoposta anche a un maxillofacciale. Ancora al vaglio della Polizia, lo ricordiamo, la dinamica dell'incidente, avvenuto domenica sera, nel quale la moto guidata da Bartolini ha impattato contro una Dacia Sandero guidata da una donna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: