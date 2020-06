INCIDENTE Mortale San Giovanni in Marignano: martedì i funerali di Andrea Caldari "Ti perdoniamo. E' una disgrazia che ha coinvolto entrambe le famiglie", così i genitori del centauro morto al giovane alla guida dell'altro mezzo

Si svolgeranno martedì i funerali di Andrea Caldari, il 42 enne di San Giovanni in Marignano, che ha perso la vita nell'incidente del 24 giugno scorso. Tante le manifestazioni di affetto giunte alla famiglia, concretizzate anche da collette per sostenere il costo delle esequie. Tanta vicinanza per cercare di colmare il vuoto e placare il dolore che sta vivendo. Dai dipendenti della Gilmar, l'azienda davanti alla quale è avvenuto lo schianto, alla famiglia Giometti titolare dell'impresa in cui lavorava.

"Un dolore vissuto dignitosamente - informa un parente della Famiglia Caldari - senza esprimere alcuna forma di odio, rabbia o sentimento negativo nei confronti del ragazzo che era alla guida del furgone scontratosi con il centauro deceduto". Tanto che nei giorni scorsi hanno parlato con il padre del giovane, ancora sotto shock, assicurandogli il loro perdono. "E' una disgrazia che ha coinvolto entrambe le famiglie". A testimonianza di come anche nel dolore ci sia spazio per l'amore di due famiglie segnate da un tragico destino.

