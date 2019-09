Mortale sulla Marecchiese: furgone investe donna sotto gli occhi del figlio

Incidente mortale avvenuto a Rimini sulla Via Marecchiese, all'incrocio con Via Raganella, poco dopo le 13:30.

Una signora di 75 anni stava attraversando la strada in compagnia del figlio 49enne in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali, quando è stata investita da un Furgone Fiat Scudo. La donna, sbalzata via, ha sbattuto la testa contro il lunotto di un'auto ferma in sosta, sfondandolo. Il 118 è intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata per tentare di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Il figlio, che ha assistito a tutta la scena, è stato trasportato in stato di choc al Pronto Soccorso dell'Infermi di Rimini.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la deviazione del traffico.