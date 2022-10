INCIDENTE MORTALE Mortale sulla Marecchiese: perde la vita 56enne motociclista Per cause ancora in corso di accertamento il centauro è entrato in collisione con una vettura

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri sulla Marecchiese. La vittima è Arnaldo Menghi, 56 anni, originario di Novafeltria ma residente a Riccione dove aveva una ditta di termoidraulica. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 all’altezza di Ponte Messa, quando per cause ancora in corso di accertamento il centauro è entrato in collisione con una vettura. L’uomo è stato sbalzato dalla moto rovinando a terra e rimanendo incosciente.

Ai primi soccorritori del 118, arrivati sul posto, le sue condizioni sono subito apparse estremamente gravi tanto che è stato allertata l’elimedica da Ravenna. Nonostante tutti i disperati tentativi per rianimarlo, il medico si è dovuto arrendere e dichiararne il decesso sul posto. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, i Carabienieri.

