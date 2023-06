POLITICA ITALIA Morte Berlusconi, in Senato commemorazione il 20 giugno. Bandiera Ue a mezz'asta Forza Italia si interroga sul suo domani e sulla futura leadership. Domani funerali di Stato e giornata di lutto nazionale

La morte di Silvio Berlusconi. Cordoglio anche dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, “per la perdita – scrivono – di un protagonista di alto profilo che ha segnato in misura incisiva la storia dell’imprenditoria e della politica italiana contemporanea”. Un solo argomento o quasi sui principali quotidiani italiani, ognuno col suo titolo, anche a effetto. La morte di Silvio Berlusconi monopolizza e anestetizza la vita politica, già evidente dalle bandiere a mezz'asta sui principali palazzi. Il mondo politico si ferma, appuntamenti istituzionali tutti sospesi per i membri di governo, presidente del Consiglio Giorgia Meloni in testa, anche i lavori parlamentari sono fermi. In questa settimana infatti non si terranno votazioni, martedì 20 in Senato, già prevista una commemorazione per Berlusconi, decisa dalla capigruppo. Anche qui, Aula sospesa per tutta la settimana e riprenderà solo lunedì 19. Non tutti sono d'accordo con questo stop, Luigi De Magistris lo definisce “inaccettabile, i bisogni, le tragedie, i diritti delle persone possono attendere perché nel nuovo regime bisogna stare una settimana inginocchiati”.

Domani funerali di Stato, e sarà giornata di lutto nazionale, per decisione di Palazzo Chigi, sarà la prima volta per un ex presidente del Consiglio. Bandiere a mezz'asta anche in tutte le tre sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Intanto ci si interroga sul domani di Forza Italia, sulla futura leadership, di cui non si voleva mai nemmeno accennare, finché Berlusconi era in vita.

Nel video le interviste a Davide Faraone, deputato Azione-Italia Viva; Alessandro Battilocchio, deputato Forza Italia; Raffaele Nevi, vice capogruppo deputati Forza Italia; Hamid Masoumi Nejad, giornalista IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting)

