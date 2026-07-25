BOLOGNA Morte di Abderrahim Fakir, dall'autopsia sangue nei polmoni e segni di schiacciamento L'ipotesi principale è una crisi respiratoria con quadro asfittico, ma resta da chiarire che cosa l'abbia provocata. Nessuna frattura significativa, lievi irritazioni da spray urticante e accertamenti tossicologici ancora in corso.

Morte di Abderrahim Fakir, dall'autopsia sangue nei polmoni e segni di schiacciamento.

Sangue nei polmoni, segni di schiacciamento degli organi respiratori e prime analisi tossicologiche che avrebbero rilevato tracce di cocaina. Sono gli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro di Bologna durante un intervento di polizia.

L'esame, durato quasi sei ore e definito "molto complesso" dai consulenti, è stato eseguito all'ospedale Maggiore dal pool di specialisti nominato dalla Procura. L'ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di una crisi respiratoria seguita da asfissia. Restano però da stabilire il meccanismo che l'ha provocata e il momento esatto in cui sarebbe sopravvenuta.

La Tac ossea eseguita prima dell'autopsia non avrebbe evidenziato fratture significative, fatta eccezione per una lieve lesione a un dito del piede. Sono state inoltre rilevate modeste irritazioni delle vie respiratorie, compatibili con l'inalazione dello spray urticante utilizzato dagli agenti.

Il punto centrale dell'indagine riguarda ora l'origine dello schiacciamento e del sanguinamento polmonare. Gli esperti dovranno chiarire se la compressione sia avvenuta durante le fasi di contenimento, nel corso delle manovre di rianimazione oppure dopo il decesso. Anche l'eventuale ruolo della cocaina nel quadro complessivo dovrà essere verificato attraverso gli esami tossicologici definitivi.

Le valutazioni delle parti restano contrastanti. L'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, ritiene possibile un "quadro asfittico da compressione", mentre il legale dei due agenti sostiene che l'esame non abbia evidenziato segni riconducibili a un uso eccessivo o violento della forza.

La Procura ha concesso ai consulenti 90 giorni per depositare la relazione definitiva, che dovrà ricostruire cause e tempi della morte, natura delle lesioni, eventuali patologie pregresse, risultati tossicologici e adeguatezza dei soccorsi. Dagli accertamenti è emerso anche che Fakir, dopo un accesso al pronto soccorso per un episodio di autolesionismo, era stato visitato da un centro di salute mentale e aveva un nuovo appuntamento fissato per i primi giorni di agosto.

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