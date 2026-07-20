Morte di Abderrahim Fakir, doppia indagine sul decesso: acquisiti i video delle bodycam

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto domenica durante un intervento della Polizia al Pilastro, a Bologna. Oltre all'inchiesta aperta dalla Procura, anche l'Azienda Usl ha avviato un'indagine interna per verificare ogni fase dell'intervento del personale sanitario del 118. Fondamentali saranno l'autopsia e l'analisi delle immagini registrate dalle bodycam degli agenti e dal video girato da un residente.

L'Ausl ha intanto ricostruito nel dettaglio la sequenza dei soccorsi. L'ambulanza della Croce Rossa è stata inviata alle 12.17 ed è arrivata in via Svevo alle 12.30. Sei minuti più tardi, alle 12.36, l'equipaggio ha contattato la Centrale operativa del 118 per un consulto medico e ha richiesto contestualmente l'invio dell'automedica. Quest'ultima è partita dall'ospedale Maggiore alle 12.42 ed è giunta sul posto alle 12.53, quando il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 43enne.

Secondo la ricostruzione finora emersa, Fakir, regolarmente in Italia da sette anni, era stato segnalato dai residenti perché in forte stato di agitazione. Dopo essere stato immobilizzato dagli agenti, l'uomo, per cause che dovranno essere accertate, ha smesso di respirare. "Basta, aiuto", si sente urlare nel video. Poi il silenzio. Alla scena, come si evince dal video del residente, avrebbero assistito almeno due dei soccorritori giunti sul posto, che però non si vedono intervenire, se non dopo che l'uomo era ormai privo di sensi. Anche uno degli agenti prova a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta.

La famiglia chiede giustizia e parla di "omicidio di Stato". La vicenda ha subito acceso anche il confronto politico: il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Michele De Pascale hanno chiesto di fare piena luce sull'accaduto. La Lega e Fratelli d'Italia difendono l'operato degli agenti e invitano ad attendere gli esiti delle indagini. "Giù le mani dalla polizia", si legge in una nota del partito di Matteo Salvini: "A Bologna gli agenti sono intervenuti, su richiesta di cittadini esasperati e alla presenza del personale del 118, facendo il loro dovere. La morte di una persona è sempre un evento tragico, proprio per questo è doveroso accertare con rigore quanto accaduto, anche attraverso le bodycam messe a disposizione dagli agenti, senza condanne pregiudiziali e preventive". "L'intervento, richiesto dai cittadini e a cui dei cittadini hanno contribuito, risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta", ha detto Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera del partito della premier Giorgia Meloni.

Ilaria Cucchi (Avs) e il Movimento 5 Stelle sollecitano accertamenti rapidi e trasparenti, annunciando iniziative parlamentari sulla vicenda. "Nel nostro Paese nessuno può morire così. Quando una persona è affidata allo Stato, lo Stato ha il dovere di proteggerne la vita e la dignità, sempre", ha scritto la senatrice Mariolina Castellone.







