BOLOGNA Morte di Abderrahim Fakir, un nuovo video mostra sangue sotto il corpo Le immagini riprese dopo il fermo al Pilastro sono ora al vaglio degli inquirenti. Il legale della famiglia contesta i primi riferimenti alla cocaina

Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo di polizia al Pilastro, a Bologna. Nelle immagini, girate durante i rilievi della Scientifica, il corpo appare coperto da un telo, con le caviglie ancora legate, il volto insanguinato e una chiazza di sangue sotto la testa.

Il filmato è al centro delle valutazioni investigative, insieme agli esiti dell’autopsia. Tra le ipotesi esaminate c’è anche quella secondo cui Fakir, durante la fase di agitazione, avrebbe battuto più volte il capo contro un muretto. Resta da chiarire l’origine delle lesioni e il loro eventuale rapporto con le operazioni di contenimento.

Fabio Anselmo, legale dei familiari, contesta i primi riferimenti tossicologici: "E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina?". Secondo l’avvocato, per risultati tossicologici attendibili saranno necessari ulteriori approfondimenti. Gli accertamenti proseguiranno con l’analisi dei reperti raccolti.

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