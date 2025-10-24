Morte di Antonella Ambrosi: aperta un’inchiesta, sequestrato l’appartamento e disposta l’autopsia

Sarà il Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco - NIA, ad accertare le cause che hanno originato il rogo divampato all'interno dell'appartamento al quinto piano del palazzo di viale Ceccarini in cui ha perso la vita, mercoledì 22 ottobre, Antonella Ambrosi. Lo ha deciso il sostituto procuratore Daniele Paci, richidendo un'accurata ricostruzione di quanto accaduto all'interno dell'abitazione della 67enne di origini milanesi.

L'ipotesi più probabile resta quella dell'incendio accidentale, forse originato da un mozzicone di sigaretta non del tutto spento, entrato involontariamente a contatto con alcuni oggetti accumulati dentro casa. Si cercano però risposte certe e il pubblico ministero ha disposto anche l'autopsia sul corpo di Antonella, che dovrebbe essere deceduta per asfissia.

Nel frattempo l'appartamento di Viale Ceccarini resta sotto sequestro ed il palazzo non è stato ancora dichiarato agibile dai vigili del fuoco a causa dei danni da fumo. Andrà prima bonificato. I condomini, quindi, contrariamente a quanto trapelato in un primo momento, non sono potuti rientrare nelle rispettive abitazioni.









