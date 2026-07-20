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Morte Fakir, il ministro dell'Interno chiamato a chiarire urgentemente in Parlamento

Intanto la Procura di Torino sequestra 50mila euro a Mario Roggero, su un conto corrente che aveva aperto all'estero

di Francesca Biliotti
20 lug 2026

Monta la polemica politica dopo la tragica morte al Pilastro di Bologna. Il caso è già arrivato in Parlamento, dove si richiede la presenza del ministro dell'Interno. Fratelli d'Italia si schiera con le forze dell'ordine, anzi il capogruppo Bignami attacca l'opposizione, mentre Futuro Nazionale bacchetta tutti. Sul caso Roggero interviene anche Elon Musk, contro i giudici e in difesa del gioielliere che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, proprio mentre la Procura di Torino sequestra 50mila euro, su un conto corrente aperto in Tunisia e intestato a Roggero e moglie, a garanzia delle spese di giustizia.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Andrea De Maria, deputato Partito Democratico, e Gilda Sportiello, deputata Movimento 5 Stelle, l'intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia, e di Laura Ravetto, deputata Futuro Nazionale




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