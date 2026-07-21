POLITICA ITALIA Morte Fakir, l'angoscia della nipote: "Se qualcuno grida aiuto bisogna intervenire" Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna dopo gli scontri, la senatrice Cucchi e l'avvocato Anselmo chiedono siano accertati i fatti

Dopo gli scontri di piazza a Bologna, seguiti alla morte del 42enne durante un'operazione di polizia, infuria anche la polemica politica. Dopo una nottata di guerriglia, con agenti e manifestanti feriti, infuria la polemica, il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Lepore, per la presidente del Consiglio Meloni è “irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato”.

A gettare acqua sul fuoco ci prova la nipote di Abderrahim Fakir, che chiede verità e giustizia ma si dissocia senza esitare dalla violenza di piazza. Yossra Fakir è intervenuta da remoto alla conferenza stampa convocata dalla senatrice Ilaria Cucchi, che ha sperimentato sulla sua pelle cosa significhi perdere un familiare quando si trova nelle mani dello Stato.

L'avvocato Fabio Anselmo, che ha seguito il caso Cucchi e ora il caso Fakir, getta ombre inquietanti dopo aver esaminato il video: quando gli agenti si sono rialzati, dice, forse Fakir non era ancora morto.

Nel video le voci di Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Yossra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir; Ilaria Cucchi, senatrice Alleanza Verdi-Sinistra; Fabio Anselmo, avvocato; Riccardo Magi, segretario Più Europa

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