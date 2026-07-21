Morte Fakir, presidio al Viminale per chiedere giustizia

A Roma lunedì sera, nei pressi del ministero dell'Interno, è stato convocato un presidio per chiedere giustizia per Fakir. Un presidio convocato in poche ore, per Fakir e altri morti quando erano nelle mani dello Stato: ci sono i volti di Carlo Giuliani, proprio nei giorni in cui ricorre il 25esimo anniversario del G8 di Genova, Riccardo Magherini, Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi. A inizio presidio si temevano disordini, la polizia in tenuta anti sommossa si è subito schierata, ma poi tutto è tornato tranquillo, con slogan scanditi dai presenti, che chiedono giustizia per Fakir, e per gli altri che, nelle mani dello Stato, non sono più tornati a casa.











