CRONACA Morte Giulia: Filippo Turetta rientra in Italia, si ipotizza la premeditazione

Pochi minuti prima delle 11:30 è atterrato a Venezia l'aereo con cui è stato estradato dalla Germania Filippo Turetta, il 22enne arrestato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà recluso in un carcere con una struttura per protetti; in cella da solo e sorvegliato a vista 24 ore su 24. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dell'aggressione a Giulia Cecchettin.

