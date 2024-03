CRONACA Morte Pierina, botta e risposta tra i protagonisti del giallo di Rimini La nuora Manuela Bianchi: "Credo all'innocenza di Dassilva. Io sono innocente, la verità verrà fuori"

Morte Pierina, botta e risposta tra i protagonisti del giallo di Rimini.

"Personalmente ho sempre creduto nell'innocenza di Louis". Lo dichiara pubblicamente Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre nel suo garage in via del Ciclamino a Rimini. Il caso Pierina è diventato un botta e risposta pubblico tra i potenziali sospettati che si sfidano a distanza. Giovedì Louis Dassilva aveva ribadito la sua estraneità ai fatti dicendo ai microfoni della Vita in Diretta "qualcuno vuole mettermi in trappola", lasciando intendere che quel qualcuno potesse essere proprio Manuela, la donna con la quale aveva avuto una relazione e che la mattina del 4 ottobre ha scoperto il corpo della suocera a terra accoltellata. Bianchi era stata interrogata quel giorno stesso fino a notte fonda e con il fratello Loris, Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, è tra i quattro sotto osservazione dagli investigatori.

Manuela, attraverso il suo consulente Davide Barzan, fa sapere di aver sempre creduto nell'innocenza di Louis. "Aveva buoni rapporti con tutto il vicinato compresa mia suocera - ha detto - Per quanto ho potuto conoscerlo, è un ragazzo posato, gentile sempre disponibile verso tutti con un profondo rispetto per le persone molto più grandi di lui. Ho sentito purtroppo le dichiarazioni che sono state fatte da Louis nei miei riguardi, sono certamente parole che mi lasciano basita e dispiaciuta oltre che sono del tutto prive di ogni fondamento. Sono certa che lui sappia esattamente che io non c'entro niente con l'omicidio di mia suocera e che tantomeno abbia mai avuto intenzione di mettere in mezzo lui in qualche maniera. Ribadisco la mia totale estraneità all'omicidio di mia suocera". "Non ho nessuna paura - ha concluso la Bianchi -. Sono innocente, la verità verrà fuori".

