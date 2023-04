Morte pilota: sindaco, per Fossano morte Giraudo terribile disgrazia Il pilota lascia la moglie e due figli piccoli

Fabrizio Giraudo, il pilota di moto di 46 anni, morto in un incidente di gara sul circuito di Misano Adriatico aveva debuttato nel Trofeo Amatori nella stagione 2019, ottenendo diversi piazzamenti e chiudendo la stagione 2022 al sesto posto assoluto nella classe "1000 Avanzata". Correva su una Bmw per il team Extreme, con il numero 67.

Nella sua Fossano, la grande passione di Giraudo per le moto era ben conosciuta. Più volte aveva partecipato allo storico Motoraduno nella città degli Acaja: "Era un imprenditore molto conosciuto e un padre di famiglia, per la città è una terribile disgrazia. - dice il sindaco. Dario Tallone - La pista in teoria è il luogo più sicuro in cui correre, ma non sempre è così". Giraudo, titolare di un'impresa edile, viveva nella frazione San Sebastiano con la moglie e due figli piccoli.

