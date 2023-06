Morte Rebellin: arrestato il camionista che lo investì

Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza.

Lo ha comunicato la Procura della Repubblica di Vicenza. Il camionista è in stato di fermo nel carcere tedesco di Münster. Secondo l'ordinanza, si legge nella nota della Procura, il decesso di Rebellin "è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke". Il ciclista era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto dal camion. Rieke non si sarebbe accorto dell'incidente, proseguendo la sua corsa.

