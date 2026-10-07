INFORTUNIO MORTALE Morte sul lavoro a Rimini, aperta un’inchiesta: autopsia sul corpo di Saim Myrtaj Il 59enne è precipitato da un ponteggio in via Coletti. Impalcatura sotto sequestro, fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Sindacati in presidio: "Non possiamo continuare a contare i morti"

Morte sul lavoro a Rimini, aperta un’inchiesta: autopsia sul corpo di Saim Myrtaj.

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta sulla morte di Saim Myrtaj, l’operaio di 59 anni di origine albanese precipitato lunedì pomeriggio da un ponteggio in via Coletti, a Rivabella. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di omicidio colposo. Disposta anche l’autopsia, mentre l’impalcatura è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.

Secondo una prima ricostruzione, Myrtaj stava lavorando da solo al secondo livello del ponteggio, installato per interventi di manutenzione straordinaria al cornicione e ai terrazzi di una palazzina. Sarebbe precipitato al piano sottostante, forse attraverso il foro utilizzato per il passaggio della scaletta tra un livello e l’altro. A dare l’allarme è stato un residente, dopo aver sentito un forte rumore provenire dall’esterno.

Il 59enne era stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari del 118 e trasferito in elisoccorso al Bufalini di Cesena, dove è morto poche ore dopo per le gravi lesioni riportate. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica, verificare il rispetto delle norme di sicurezza e stabilire anche se l’operaio indossasse i dispositivi di protezione previsti.

SINDACATI IN PRESIDIO

La tragedia ha riacceso il tema della sicurezza nei cantieri. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme alle confederazioni territoriali, hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Rimini, dove una delegazione è stata ricevuta dal prefetto.

"Non possiamo continuare a contare i morti. Non possiamo accettare che si esca di casa per andare a lavorare senza la certezza di tornarci", affermano i sindacati, che chiedono più controlli, più ispettori, formazione obbligatoria e maggiore responsabilità lungo la catena di appalti e subappalti. In Emilia-Romagna, ricordano, sono già tre gli edili morti in meno di dieci giorni, tra Bologna, Faenza e Rimini.

Le organizzazioni hanno inoltre chiesto la convocazione di un tavolo regionale sulla sicurezza e il gratuito patrocinio per le famiglie delle vittime.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che parla di "un lutto che ferisce l’intera comunità" e di una "piaga inaccettabile" da contrastare attraverso una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e sindacati.

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