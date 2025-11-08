TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:16 WRC, Giappone: continua il duello tra Ogier ed Evans 12:05 Serie C: due pareggi negli anticipi della 13° giornata 10:32 Caccia: si abbassa il livello di protezione del lupo in Italia. Spinelli: "Passo importante per gestione equilibrata" 07:00 Freddo e dolori articolari: cosa succede quando cambia il tempo. Le regole d'oro dell'esperto per gestirli
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Morto a Roma il maestro Beppe Vessicchio

Il celebre direttore d'orchestra era ricoverato in ospedale per una polmonite interstiziale. Già coinvolto in passato in eventi a San Marino, era atteso a fine novembre per la finale del Tour Music Fest

8 nov 2025
Morto a Roma il maestro Beppe Vessicchio

Scomparsa oggi un'icona della direzione d'orchestra; figura simbolo del Festival di Sanremo; compositore, arrangiatore dall'enorme sensibilità. Il maestro Giuseppe Vessicchio – amatissimo da generazioni di italiani, e non solo - è morto a Roma all'età di 69 anni. Era ricoverato al San Camillo Forlanini in rianimazione, per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Svariate le sue presenze a San Marino, a partire dal suo apporto al Tour Music Fest. E proprio per la finale 2025, del concorso per giovani voci, era atteso sul Titano a fine novembre. “Forse la persona migliore che abbia mai incontrato nel mondo dello spettacolo – sottolinea il Direttore Generale dell'evento, Gianluca Musso -. Una persona che amava veramente la musica in tutte le sue declinazioni, e che amava e rispettava chi la faceva. Ha avuto sempre una grandissima attenzione per gli artisti emergenti, sia umana che artistica. Siamo sconvolti – conclude Musso - da questa notizia”. Nell'edizione 2024 aveva attribuito una menzione d'onore a Martina Crv, che quest'anno rappresenterà il Titano allo Junior Eurovision Song Contest.






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia