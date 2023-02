È morto Dario Penne, attore e celebre doppiatore che ha dato voce italiana, tra gli altri, a Anthony Hopkins e Michael Caine, oltre a tanti altri attori e protagonisti del cinema. Triestino, aveva 84 anni ed era una tra le voci più riconoscibili del mondo del doppiaggio italiano. Dunque fu Hannibal e il maggiordomo di Batman, ma anche fu la voce di Michael Douglas, di Clint Eastwood. Come attore, invece, ha recitato in varie serie televisive come Don Matteo.