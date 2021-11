Morto Ennio Doris, fondatore Banca Mediolanum

Morto nella notte Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. Aveva 81 anni. Lo annunciano la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo, che desiderano mantenere uno stretto riserbo che chiedono a tutti di voler rispettare. I dipendenti e i collaboratori del gruppo: "Ennio Doris, grande uomo e straordinario imprenditore". Berlusconi: 'ci ha lasciati un grande grande italiano, mi mancherà molto: un uomo generoso, altruista e sempre attento agli altri'.

Ennio Doris era nato a Tombolo (Padova) il 3 luglio del 1940. "Per oltre 40 anni - si legge in una nota - è stato indiscusso protagonista della grande finanza italiana nonché imprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum, una delle più importanti realtà del panorama bancario nazionale presente anche in Spagna, Germania e Irlanda". Sposato dal 1966 con Lina Tombolato, Doris lascia i figli Massimo e Sara e 7 nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola. Nel 1992 gli viene conferita l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica e nel 2002 quella di Cavaliere del Lavoro. Sempre nel 2002 consegue il master honoris causa in Banca e Finanza della Fondazione Cuoa.

