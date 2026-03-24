IL LUTTO Morto Gino Paoli, il grande cantautore aveva 91 anni Ha segnato la musica italiana dagli anni Sessanta in poi con uno stile poetico e intimista. Tra i suoi brani più celebri ci sono “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.

Morto Gino Paoli, il grande cantautore aveva 91 anni.

È morto a 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, figura centrale della “scuola genovese”. Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, ha segnato la musica dagli anni Sessanta in poi con uno stile poetico e intimista.

Tra i suoi brani più celebri “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”, diventati classici senza tempo. Le sue canzoni univano malinconia, profondità esistenziale e grande immediatezza comunicativa. Con artisti come De André e Tenco ha contribuito a rinnovare la canzone d’autore italiana. Resta uno dei simboli più autentici e influenti della musica italiana del Novecento.



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