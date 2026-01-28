Morto il paziente che attese ore per una barella, raccolta fondi per la famiglia

Non ce l'ha fatta Franco Amoroso, il 60enne originario di Treviso ma residente a Senigallia la cui disavventura all'ospedale di Senigallia aveva fatto il giro d'Italia nelle scorse settimane. L'uomo è morto a causa del tumore al colon che si era ripresentato dopo una prima operazione chirurgica. Proprio per le conseguenze e per i dolori dovuti alla malattia, si era presentato due settimane fa al pronto soccorso. Dopo sei ore in attesa di una barella, era stato costretto a sdraiarsi a terra su una coperta recuperata dalla moglie.

In queste ore, per aiutare la famiglia di Franco, è partita una raccolta fondi. Lo scopo è riuscire a far fronte alle spese di un progetto di vita - spostarsi da Verona e aprire un bed and breakfast a Senigallia - su cui la coppia aveva investito tutto e che ora si è fermato. A darne notizia l'esponente del Movimento 5 Stelle di Senigallia Paolo Battisti, che ha diffuso anche gli estremi per chi volesse contribuire: "In quel progetto hanno messo tutti i loro soldi. Purtroppo quasi subito è sopraggiunta la malattia di Franco. Cecilia si è occupata di Lui ed il lavoro si è fermato. E le difficoltà economiche sono aumentate a dismisura. E ora Cecilia, con due figli adolescenti, deve continuare a vivere e ha bisogno di una mano".

Le eseguie saranno celebrate alle 14.30 nella chiesa delle Grazie; è qui che si potrà dare l'ultimo saluto al 60enne deceduto lunedì 26 gennaio a causa di una grave malattia. Da tempo combatteva contro un tumore.







