Morto l'attore riminese Paolo Graziosi.

Il mondo del cinema e del teatro piangono la scomparsa dell'attore Paolo Graziosi, morto ieri all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Era nato a Rimini il 25 gennaio del 1940. Attore di teatro, cinema e tv, aveva combattuto e vinto una lunga battaglia contro il cancro ma è stato infine ucciso dal Covid. Dopo aver esordito sul grande schermo nel 1962 ne Gli arcangeli diretto da Enzo Battaglia, l'anno successivo fu notato da Franco Zeffirelli che lo diresse, in teatro, nel Romeo e Giulietta, scegliendolo per il ruolo di Mercuzio. Da quel momento in poi Graziosi si dedicò in maniera particolare al teatro, senza mai però abbandonare del tutto il cinema e la televisione. Tra le sue molteplici rappresentazioni teatrali, campeggia quella de La lezione, tratta da uno scritto di Eugène Ionesco, che è una delle opere del genere del teatro dell'assurdo. Prese anche parte al riallestimento di Der Park, con la regia di Peter Stein. La sua ultima interpretazione era stata nel film "Tre piani" diretto da Nanni Moretti.

“Con Paolo Graziosi non se ne va solo una parte della nostra città, un pezzo del miglior teatro italiano e un protagonista del cinema d’autore. Se ne va un attore. Sembra banale ma la vita di Paolo si è snodata tutta lungo la strada impervia dell’interpretazione, di quello che con felice sintesi qualcuno ha definito il mestiere dell’attore" è il ricordo dell'amministrazione comunale di Rimini.

