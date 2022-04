RIMINI Morto Sergio Valentini, è stato candidato sindaco nel 2021

Morto Sergio Valentini, è stato candidato sindaco nel 2021.

Cordoglio a Rimini per la morte di Sergio Valentini, 69 anni, candidato a sindaco della città romagnola nelle amministrative 2021 con la lista Rimini in Comune - Diritti a Sinistra. A ricordarlo, esprimendo appunto il "cordoglio, della comunità riminese e mio personale" è il primo cittadino, Jamil Sadegholvaad. "Ho avuto modo di conoscere meglio Sergio durante la campagna elettorale, nella sua veste di candidato - osserva in una nota - Pur nella dialettica delle idee, ho potuto apprezzare anche in quel frangente la sua passione, il suo spirito sincero, il fortissimo slancio verso i valori della libertà e della giustizia sociale, i modi e i comportamenti di una persona onesta. Nel ricordarlo oggi - conclude Sadegholvaad - un pensiero e un grande abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutte le persone che lo conoscevano. Ciao, Sergio".

