Morto Ugo De Donato, portò avanti la Publiphono a Rimini.

Lutto a Rimini per la scomparsa dell'imprenditore Ugo De Donato che portò avanti l'invenzione del padre, il sistema di diffusione di informazioni da spiaggia noto come 'Publiphono Rimini'. Nato lo stesso anno in cui il padre Renato partorì la geniale idea, era da tempo malato. La famiglia De Donato ha gestito per due generazioni gli altoparlanti diffusi sugli oltre 15 chilometri di costa riminese dagli anni del boom economico ad oggi. Tra i primi protagonisti si conta persino il noto giornalista Rai Sergio Zavoli, riminese anche lui.

Ugo De Donato ha condotto l'azienda dal 1971, subito dopo la scomparsa del padre. Nei decenni il servizio da spiaggia, oltre alle pubblicità e alle canzoni trasmesse, ha anche permesso il ritrovamento di quasi 140 mila bambini. E dopo la strage del 2 agosto 1980 della stazione di Bologna ha veicolato il messaggio dell'Avis per la ricerca di donatori di sangue contribuendo così alle cure dei feriti dell'attentato. "Oggi, con la scomparsa di Ugo De Donato, se ne va un pezzo di storia di Rimini, della nostra Riviera, del costume italiano, quella che dal boom economico conduce alla realtà contemporanea", ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Ci vogliamo stringere tutti intorno alla sua famiglia in questo giorno di dolore. Siamo grati a Ugo e alla famiglia De Donato per quell'invenzione che fa parte ormai della nostra unica offerta turistica".

