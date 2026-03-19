SANTARCANGELO DI ROMAGNA Moto contro auto a San Martino dei Mulini, ferito 62enne Violento l'urto, che ha praticamente distrutto il mezzo a due ruote

Moto contro auto a San Martino dei Mulini, ferito 62enne.

Incidente questo pomeriggio lungo la Via Marecchiese a San Martino dei Mulini, frazione di Santarcangelo di Romagna. Un uomo di 62 anni a bordo di uno scooterone si è scontrato contro una Opel Corsa guidata da una ragazza. Entrambi i mezzi hanno targa italiana. Dalle prime ricostruzioni, la vettura stava facendo manovra nei pressi del parcheggio dell'ufficio postale quando è stata centrata da uno scooterista che sopraggiungeva nella stessa direzione. Violento l'urto, che ha praticamente distrutto il mezzo a due ruote e comportato danni alla parte posteriore destra della vettura. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. L'uomo è stato portato in ospedale ferito con un codice di media gravità.

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