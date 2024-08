Moto contro un'auto a Faenza, morto un 54enne

Un motociclista di 54 anni è morto in un incidente stradale, questa notte a Faenza, nel Ravennate. L'uomo stava marciando su via Della Francesca verso il cavalcaferrovia quando, per cause al vaglio della polizia locale, all'incrocio con via Donatello verso le 22.30 si è schiantato contro una vettura alla cui guida c'era un 34enne; a bordo anche la compagna incinta e il figlio: tutti accompagnati in ospedale ma nessuno con ferite gravi.

Sul posto, scrive Ansa, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del Fuoco. La strada è rimasta chiusa fino a circa l'una per tutti i rilievi del caso.