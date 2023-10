PESARO Moto finisce fuori strada contro un albero, morto imprenditore pesarese il 43enne, in sella alla Ducati, non sarebbe riuscito a prendere una curva

Moto finisce fuori strada contro un albero, morto imprenditore pesarese.

Perde il controllo della moto che finisce contro un albero. E' accaduto domenica pomeriggio in strada dei Colli nel quartiere di Muraglia a Pesaro. Un 43enne imprenditore edile pesarese, Giuseppe Marcheggiani, in sella ad una Ducati 1200, è morto dopo che il suo mezzo è andato dritto in una curva, schiantandosi contro un albero per poi finire in un dirupo.

All'arrivo dei sanitari, il 43enne era già deceduto. Sul posto, per i rilievi di legge, sono arrivati gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Durante i primi accertamenti, non sono stati trovati segni di frenata; segno che il motociclista non è riuscito a prendere la curva, finendo fuori strada contro la pianta.

