Mottarone: stamane la convalida arresti, respira da solo il piccolo Eitan Il cordoglio dell'Associazione San Marino Italia

Mottarone: stamane la convalida arresti, respira da solo il piccolo Eitan.

Attesa stamani la richiesta della convalida degli arresti del proprietario, del direttore e del capo operativo della funivia del Mottarone. Il freno sarebbe stato manomesso consapevolmente, per evitare disservizi. Il direttore Perocchio nega di esserne stato a conoscenza e di aver autorizzato l'utilizzo in quelle condizioni. Atteso per oggi il conferimento dell'incarico a ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza. Respira da solo ma non è ancora completamente cosciente Eitan, il bimbo unico sopravvissuto della strage. Oggi in Israele i funerali dei genitori e del fratellino. Nel primo pomeriggio a Varese quelli di altre due delle 14 vittime.

[Banner_Google_ADS]

"Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa - Mottarone con un numero molto alto di vittime, che stavano vivendo una giornata di ritrovata serenità e normalità, godendo delle bellezze del territorio, dopo i lunghi mesi di restrizioni dovute alla pandemia" il messaggio della presidente Elisabetta Righi Iwanejko. "Desidero esprimere il cordoglio di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci dell'Associazione San Marino-Italia alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto al bimbo rimasto gravemente ferito ed ai suoi familiari con l'auspicio che mai più accadano avvenimenti così tragici".



I più letti della settimana: