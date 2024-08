Nel video l'intervista a Raffaele Donini, assessore per la Salute Emilia-Romagna

Abbiamo incontrato al Meeting per l'Amicizia fra i popoli l'assessore per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, per chiedergli notizie circa Mpox, il vaiolo delle scimmie, e se davvero c'è una maggiore preoccupazione in Regione rispetto ai dati in aumento. Sentiamo cosa ci ha risposto.

