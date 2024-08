Mucillagine in Riviera, Alberghi.it: “È sparita”

Nel servizio, il video di Alberghi.it con l'intervento di Lucio Bonini

In mare nelle prime ore del mattino, tra Rimini e Riccione, fino a 3 miglia dalla costa, per documentare lo stato delle acque dopo settimane di disagio per il proliferare delle mucillagini. "Fenomeno transitorio, non pericoloso per la salute dei bagnanti, legato al persistere di condizioni climatiche particolari, con acque molto calde e calme, ma sono bastati un giorno di pioggia e una mareggiata – dice Alberghi.it – per tornare alla normalità".

