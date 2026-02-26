POLITICA ITALIA Mulè (Forza Italia): “Sì al referendum, è una battaglia di civiltà” Il vice presidente della Camera: “Avremo giudici terzi e imparziali, finirà il verminaio nel Csm”

La maggioranza sta trovando l'intesa sulla legge elettorale, con l'obiettivo di garantire la stabilità, conferma anche il responsabile di Fratelli d'Italia, tanto che qualcuno l'ha già ribatezzata “stabilicum”. E mentre da Forza Italia smentiscono le ricostruzioni di stampa secondo le quali sarebbe arrivata una tirata d'orecchie, dal partito di Tajani, agli alleati della Lega perché farebbero troppa poca campagna elettorale per il sì al referendum, il vice presidente della Camera spiega lo sforzo, in tal senso, che sta facendo il suo partito.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Fratelli d'Italia; Raffaele Nevi, portavoce Forza Italia; Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati (Forza Italia)

