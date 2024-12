BOLOGNA Multato a Bologna per incidente con moto fatta in casa Non aveva la patente, l'assicurazione e la targa

Multato a Bologna per incidente con moto fatta in casa.

A bordo di una moto da enduro fabbricata in casa e senza targa e assicurazione, un ragazzo di 19 anni ha fatto un incidente nel bolognese. Ha colpito l'auto guidata da una donna per poi scappare salendo sull'auto di un passante. La donna si è rivolta alla polizia locale che ha rintracciato il 19enne controllando gli accessi al pronto soccorso, e gli ha inflitto una multa di 8mila euro. È stato rintracciato anche il padre di 62 anni, residente a San Lazzaro, che è risultato essere il reale proprietario del mezzo, ed è quindi stato multato per incauto affidamento del motociclo al figlio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: