Muore a 26 anni per malore nel giardino di casa

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo d'indagine sulla morte di un 26enne di Santarcagelo, avvenuta mercoledì sera, per infarto. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha dato incarico per l'autopsia al medico legale, Paolo Balli, che eseguirà anche test tossicologici sui liquidi organici. A scoprire il figlio oramai cadavere, la madre che lo aspettava per cena. La vittima, Matteo Scarpellini, era disteso su un lettino in giardino. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma per Matteo, figlio dell'agente di polizia nonché segretario locale del Sap ed ex pugile Tiziano Scarpellini, non c'era nulla da fare.