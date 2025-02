Muore a 87 anni Maurizio Minarini: aveva iniziato a disegnare da sfollato sul Monte

"Raccontava di avere cominciato a disegnare sotto i bombardamenti quando, bimbo sfollato con la famiglia a San Marino, la madre gli aveva regalato un pezzo di carta e alcuni pastelli per dimenticare anche solo per un attimo gli orrori della guerra. Ottanta anni dopo si è conclusa la straordinaria vita di Maurizio Minarini, snodandosi tutta a Rimini lungo i tracciati paralleli del lavoro in banca e della passione per la pittura. Artista grande e anomalo nel panorama artistico riminese dal dopoguerra ad oggi, Minarini non si è mai tolto di mano quel foglio e quel pastello perché 'quando iniziavo a scarabocchiare dimenticavo tutto quello che avveniva attorno. Ancora oggi... con un problema per la testa, dipingere mi libera come un training autogeno. É un dono grosso, che mi ha sempre aiutato a fuggire dalle difficoltà della vita, evitando di prendere medicine. É, ed è stata, la mia personale valvola di sfogo'.

Le opere di Minarini sono inconfondibili: l'essenziale che attraverso i colori diventa sospensione del tempo e mistero sereno, nulla di incombente ma il mare calmo dell'eternità. La 'sua' Rimini è nei paesaggi, nelle marine che sembrano quasi in attesa, però senza affanni.

Anche nell'ultima mostra al Museo della Città, conclusasi lo scorso 9 febbraio, così come nelle tante esposizioni precedenti o nei murales di Borgo San Giuliano, questo raffinato e prosciugato 'senso del tempo' emerge in ogni dipinto, in ogni cenno cromatico, mai prescindendo dall'adorato colore blu. Che, diceva, 'collima straordinariamente con il mio carattere. Per un mese intero sono rimasto seduto nello studio con attorno cinque tele tutte dipinte di blu. Avevo bisogno di questo blu attorno.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Cultura Michele Lari ne ricordano un altro aspetto: l'altruismo. Verso Rimini e verso la Rimini artistica. "La Città di Rimini è grata a Maurizio Minarini ed è orgogliosa di avere fatto parte della sua straordinaria avventura di vita. L'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e stringe in un abbraccio affettuoso la sua famiglia".

Cordoglio sui social in tanti ricordano con affetto l'uomo e artista.