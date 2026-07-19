Muore durante un intervento della polizia al Pilastro: aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto nella tarda mattinata di domenica durante un intervento della Polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. La Procura ha aperto un'inchiesta dopo il decesso dell'uomo, avvenuto al termine di un controllo scattato in via Svevo in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che avevano riferito di una persona in forte stato di agitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne avrebbe colpito un'auto della Polizia e gli agenti, alla presenza del personale del 118, lo avrebbero immobilizzato utilizzando anche spray urticante e fascette ai polsi. Poco dopo l'uomo ha accusato un malore, rivelatosi fatale.

Nel frattempo è emerso un video, ripreso da alcuni residenti, che documenterebbe le fasi dell'intervento. Nelle immagini si vedono gli agenti mentre bloccano a terra il 43enne, che urla più volte "Aiuto" e "Basta", fino a quando smette di muoversi. Anche alcuni testimoni riferiscono di aver sentito l'uomo chiedere aiuto prima di perdere conoscenza.

La morte ha provocato tensione nel quartiere. I familiari contestano la ricostruzione e chiedono giustizia, mentre il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione Michele De Pascale hanno espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità del Pilastro, auspicando che venga fatta "piena luce sui fatti" con rapidità, rigore e trasparenza. Sulla vicenda la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare.

Abderrahim Fakir, secondo la ricostruzione dell'Ansa, era titolare di una impresa di facchinaggio, impegnata nella logistica. Era sposato e viveva a Borgonuovo di Sasso Marconi, nel Bolognese. Era in Italia da diversi anni, a quanto si apprende era in via Svevo per fare visita ad alcuni parenti.









