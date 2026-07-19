Muore folgorato nel tentativo di salvare un cane: tragedia a Rimini

Ha perso la vita nel tentativo di salvare un cane rimasto impigliato in un cavo elettrico. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato nella zona di Sant'Aquilina di Rimini, in un'area di via della Genetta, a pochi metri dalla Consolare Rimini-San Marino, dove un uomo di 60 anni, originario di Foggia e ospite da alcuni giorni dell'insediamento, è rimasto folgorato mentre cercava di liberare l'animale.

L'allarme, come si legge sul Resto del Carlino, è scattato poco dopo le 17. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo cane era rimasto bloccato in un cavo elettrico e il 60enne è intervenuto d'istinto per aiutarlo. Il contatto con il cavo si è però rivelato fatale. A pochi metri si trovava una piscina gonfiabile piena d'acqua e saranno gli accertamenti a stabilire se abbia avuto un ruolo nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato vicino al gancio di traino di una roulotte, da cui partiva il cavo elettrico. Il cane, invece, è sopravvissuto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare le condizioni dell'impianto elettrico.







