RICCIONE Muore per Covid: i famigliari chiedono 950mila euro all'Ausl La questione legale centrale riguarda se il contagio sia avvenuto in ospedale e se si potesse evitare con misure adeguate.

I familiari di un uomo deceduto per Covid-19 il 26 marzo 2020 all’ospedale Ceccarini di Riccione hanno chiesto un risarcimento di 950mila euro all’Ausl Romagna. Si tratta di un caso raro nel panorama giuridico italiano, poiché riguarda un decesso avvenuto all’inizio della pandemia, quando la pressione sugli ospedali era altissima. La questione legale centrale riguarda se il contagio sia avvenuto in ospedale e se si potesse evitare con misure adeguate.

