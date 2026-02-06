Muore schiacciato da un macchinario: tragedia sul lavoro a Pennabilli

Tragedia sul lavoro nella prima mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio. Un operaio di 56 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario all’interno di un’azienda di Pennabilli, specializzata nella lavorazione dei metalli. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato negli ingranaggi dell’apparecchiatura durante le operazioni di lavoro. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, che sono riusciti a liberarlo, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante i soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore. All’interno dell’azienda sono arrivati anche i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro. L’area è stata messa a disposizione degli inquirenti e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

















