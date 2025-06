Muore schiacciato dal muletto: tragedia sul lavoro nelle campagne del Ravennate

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri, nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese, nel Ravennate. Un bracciante agricolo di 38 anni, di origine albanese, è stato trovato privo di vita all’interno di un’azienda agricola, dove si trovava da solo per manovrare un muletto di grosse dimensioni.

A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché l’uomo non rispondeva più al telefono. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il 38enne non c’era ormai più nulla da fare. Secondo una prima ipotesi, il bracciante potrebbe essere stato schiacciato dalle forche del muletto, ma sarà l’indagine in corso a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale, i Vigili del Fuoco e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo agricolo per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

La vittima viveva da tempo a Castel Bolognese e circa un anno fa era stata raggiunta in Italia dalla famiglia.