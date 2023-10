INCIDENTE Muore sul lavoro: il secondo in 24 ore a Cesena. Sindaco convoca parti sociali Ha perso la vita un operaio moldavo di 56 anni al lavoro in una azienda edile

Muore sul lavoro: il secondo in 24 ore a Cesena. Sindaco convoca parti sociali.

Ennesimo morto sul lavoro a Cesena. A sole 24 ore dalla tragedia in un'azienda agricola di Gambettola, nel tardo pomeriggio di martedì ha perso la vita un operaio moldavo di 56 anni al lavoro nell'azienda edile Bissoni nella frazione cesenate di Pievesestina. Secondo una prima e parziale ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti, l'operaio era impegnato nella pulizia interna di una grossa betoniera.

Già alcune volte era entrato e uscito dalla macchina operatrice. Ma all'improvviso, mentre il 56enne era all'interno, la betoniera si è messa in moto, travolgendolo. La sua morte sarebbe stata istantanea. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso e recuperare la salma, che si trova ora a disposizione della magistratura.

Con due vittime sul lavoro sul territorio in 24 ore Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della provincia, ha convocato le parti sociali per la costituzione del tavolo provinciale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. "Salute, sicurezza sul lavoro e legalità sono imprescindibili - commenta Enzo Lattuca -, la civiltà di un Paese si misura dalla qualità e dignità della vita dei cittadini, non si può morire sul luogo di lavoro nel 2023".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: