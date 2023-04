RIMINI Murales con un uomo che allatta, Lega chiede spiegazioni

"A Rimini è comparso un nuovo murales che raffigura un uomo che allatta un bambino, frutto della peggior ideologia perversa transfemminista. Lo sfondo è rigorosamente con la bandiera Lgbtq". La segnalazione è del consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi che sui social ha attaccato l'opera apparsa in questi giorni su un muro in via Savonarola . "Nello stesso spazio, però, già dall'estate dell'anno scorso era presente un altro murales con la bandiera transgender che vedete sopra in foto e che era apparso qualche giorno prima del Pride. Mi chiedo, assieme a tanti cittadini: ma è stata concessa una qualche autorizzazione per compiere queste provocazioni? O ci troviamo davanti ad un'amministrazione comunale compiacente, visto che si comporta facendo orecchie da mercante, senza aver mai fatto pulire queste imbrattature, situate davanti al giardino della Chiesa di San Nicolò? Queste deturpazioni vanno bene?", le parole riprese dalla stampa locale del leghista, che chiede spiegazioni al sindaco Jamil Sadegholvaad. (Ansa)

