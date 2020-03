Museo Fellini: la commissione tecnica aggiudica in via provvisoria la gara per la realizzazione degli allestimenti Con l’aggiudicazione definitiva al via i lavori

Un raggruppamento di imprese, capeggiato dalla società Lancia s.r.l. di Pergola (PU), insieme a - APLOMB s.r.l. di Staffolo (AN), ETT S.p.A. di Genova, Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. di Firenze, MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) e Civita Mostre e Musei S.p.A. di Roma, si è aggiudicato in via provvisoria il bando per la realizzazione degli allestimenti del Museo Fellini. La commissione tecnica, di alto profilo specialistico e tecnico, ha ritenuto che la proposta presentata dal gruppo, tra le due sottoposte al suo giudizio, meglio interpretasse il progetto esecutivo deliberato dalla Giunta Comunale il 31 ottobre scorso. A seguito dell’analisi di tutti i fattori valutativi previsti dal disciplinare di gara, il costituendo raggruppamento di imprese ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,226 su 100. Nei prossimi giorni, conclusa la fase di verifica dei requisiti previsto dalla normativa, l’aggiudicazione sarà approvata in via definitiva, dando avvio alla realizzazione del Museo Fellini.



