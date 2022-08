Music Contest per giovani talenti

Lamarea, Margò, Nartico. Sgrò, Mattia, Siriana, La Cherie e Vima. Questi gli otto semifinalisti della seconda edizione del Meeting Music Contest. Un'iniziativa per dare la possibilità ai giovani artisti di salire sul palco portando una cover band e un brano originale ispirato alla 43esima edizione del Meeting di Rimini “Una passione per l'uomo”. Un Meeting da costruire non “per i giovani” ma “con i giovani”, dice il direttore dell'evento, Emmanuele Forlani. Insieme a lui abbiamo sentito Otello Cenci, responsabile degli Spettacoli. I semifinalisti si esibiranno sul Palco Piscine della Fiera di Rimini il 21 e il 22 agosto. Appuntamento con la finale il 24 agosto. Tra i membri della giuria anche Grazia di Michele, Lorenzo Baglioni e Hu. Al vincitore andrà una borsa di studio artistica nella Music Academy di Rimini e la possibilità di incidere e pubblicare un proprio brano.