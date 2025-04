SANTARCANGELO Mutonia, incarico legale per affrontare la sentenza del Consiglio di Stato Affidato un supporto giuridico-amministrativo altamente specializzato per la gestione dei procedimenti legati al parco artistico

L’Amministrazione comunale ha affidato un incarico di consulenza legale altamente specializzata per affrontare gli effetti della recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha sostanzialmente annullato i provvedimenti adottati in merito al parco artistico di Mutonia.

L’incarico è stato assegnato agli avvocati Gaetano e Giada Rossi del Foro di Rimini, per il profilo edilizio, e all’avvocato Giacomo Graziosi del Foro di Bologna per la parte urbanistica, di ripianificazione e utilizzo dell’area, per un importo complessivo di 30mila euro.

Obiettivo della consulenza è fornire un supporto giuridico-amministrativo per individuare correttamente i procedimenti da avviare, pianificare gli interventi e gestire gli atti tecnico-amministrativi necessari in seguito alla sentenza.

Si tratta di un passaggio strategico, preceduto da un confronto già in corso da mesi. Subito dopo la comunicazione del pronunciamento del Consiglio di Stato, l’Amministrazione ha infatti attivato un gruppo di lavoro tecnico per valutare le conseguenze e pianificare le azioni future per tutelare la comunità di Mutonia.

